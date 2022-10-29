Sudan’daki BM binası önünde protesto

Sudan’ın başkenti Hartum’da, ordu ve sivilleri temsilen Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG) Merkez Konseyi arasında imzalanması beklenen yeni “siyasi anlaşmayı” ve dış müdahaleyi reddeden binlerce kişi, Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde gösteri düzenledi.

2019’daki halk devrimi sonrasında kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongre ve İslami akım partilerin çağrısıyla UNITAMS merkezi önünde toplanan ve Sudan bayrakları taşıyan protestocular, UNITAMS Başkanı Volker Peretz ve Batılı büyükelçilere tepki göstererek, ülkenin iç işlerine ve geçiş anayasasının hazırlanmasına dışarıdan müdahale edilmemesini istedi.

Göstericiler, "Yabancı müdahaleye hayır", "BM Temsilcisi Volker Peretz sınır dışı edilsin", "Yeni anayasal bildirgeye hayır", "Siyasi anlaşmaya hayır", "Ajanlara hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali El Cazuli, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, belirli grupların siyasetten dışlanmasının, "devletin tamamen çöküşü ve vatanın kaybedilmesine yol açan siyasi ve güvenlik zafiyetine" yol açacağını belirterek, “Özgürlük ve Değişim Güçleri Merkez Konseyi’nin yeniden iktidara dönmesine izin verilmemesi” gerektiğini vurguladı.

Cazuli, ulusal egemenliği koruma, ülkeyi art niyetli dış müdahalelerden kurtarma, dengeli dış politikalar oluşturma, teknokrat bir hükümetin kurulması ve 18 ayı geçmeyecek şekilde özgür ve şeffaf seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Eski iktidar koalisyonu ÖDG-Merkez Konseyi, ülkede askeri yönetim karşıtı siyasi güçleri temsil ediyor.

Sudan Avukatlar Sendikası, devletin yapısı, anayasa ve hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler belgesi, geçiş döneminin görevleri, federal hükümet sistemi, geçiş döneminin yapısı ve oluşumu gibi maddeleri kapsayan 2022 Geçiş Anayasası taslağını, 10 Eylül’de Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nden (IGAD) oluşan 3’lü mekanizmaya teslim etmişti.

BM Sudan Temsilcisi Peretz de 14 Eylül’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporunda, Sudan'da yeni bir geçiş dönemi oluşturacak ve ülkeyi demokratik, sivil yönetime doğru daha sürdürülebilir bir geçiş yoluna sokacak "yeni bir siyasi anlaşma" yapılması çağrısında bulunmuştu.