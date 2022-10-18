Sudan’daki kabile çatışmaları: 13 ölü, 24 yaralı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OCHA’ya göre, Mavi Nil’in Rusayris kentindeki Vad el-Mahi yerleşim biriminde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Hausa ve diğer kabileler arasında başlayan ve 2 kişinin öldüğü olayların ardından 13 Ekim’de bölgedeki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Düne kadar süren ve binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan şiddet olayları sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

- Temmuzdaki çatışmada 109 kişi ölmüştü

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi arabuluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşmasıyla şiddetin sona erdirilmesi konusunda mutabakat sağlamıştı.

OCHA, Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.