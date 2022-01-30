Sudan'daki protestolarda can kaybı 79'a çıktı
Sudan'da sivil yönetim isteyen göstericilerle güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 1 göstericinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 79 oldu.
Afrika 30.01.2022, 21:34 30.01.2022, 21:42
Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.
Göstericiler, başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıktı.
Hartum’un merkezinde gösteri yasağı getirildi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yollar kapatıldı.
Saray'a yürüyen protestoculara güvenlik güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Can kaybı 79'a yükseldi
Doktorlar Komitesi, olaylarda 1 göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üç ayı aşkın süredir devam eden gösterilerde ölü sayısı 79’a ulaştı.
Askeri müdahalenin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü