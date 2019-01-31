Sudan’ın Başkanı El Beşir, Eritre’nin sınırını açtığını duyurdu

Sudan’ın Başkanı Ömer El Beşir, Eritre’nin sınırını açtığını duyurdu.

Beşir yaptığı açıklamada, “Ben burada, Kassala'dan, Eritre ile sınırını açtığımızı açıklıyorum, çünkü onların da kardeşlerimiz ve halkımız olduklarını duyuruyorum. Siyaset bizi bölmeyecek” dedi.

Sudan’ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, Ocak 2018 tarihinde Eritre ile sınır geçişlerinin kapatıldığını açıklamıştı.

Kassala Eyalet Valisi Adem Cima, 2017’ye ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

Sudan’ın doğu sınırında, insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Olağanüstü hal kararının iki eyaletteki ruhsatsız silahları toplama çalışmalarının tamamlanması amacıyla ilan edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 14:26