Sudanlı 13,6 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da 13,6 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, UNICEF'ten Sudan'a ilişkin edinilen bilgileri aktardı.

Sudan'da milyonlarca çocuğun ülkede süren çatışmadan etkilendiğini belirten Dujarric, çatışmanın başlangıcından bu yana 70 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

UNICEF ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Hartum'da yetimhanede bulunan yaklaşık 300 çocuğu güvenli bölgelere tahliye ettiğini dile getiren Dujarric, çocuklar için koruyucu aile arandığını kaydetti.

Dujarric, "Sudan'da 13,6 milyon çocuk insani yardıma muhtaç." dedi.

Diğer taraftan Sudan'da BM ve insani yardım çalışanlarının yardım operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Dujarric, engellerin kaldırılması için Sudan yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Sudan’da çatışmalar sürüyor

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum’un batısı ve güneyinde çatışmalar devam ediyor.

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık bin kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi evlerini terk etti.

Daha önce defalarca ilan ettikleri ateşkesi her seferinde ihlal eden taraflar, 3 Haziran’dan bu yana ateşkesi uzatmadı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle 1 Haziran'da askıya alındığını duyurmuştu.