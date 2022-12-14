Sudanlı General Burhan, ülkenin değişmezlerine zarar verebilecek herhangi bir maddeyi onaylamayacaklarını söyledi

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre Burhan, ülkenin kuzeyindeki Şendi kentinde bulunan El Meakil askeri üssünde ordu mensuplarına hitap etti.

Burhan, 5 Aralık'ta ordu ve siviller arasında imzalanan, yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "çerçeve anlaşma"ya değinerek, "Çerçeve anlaşma, kimseyi dışlamadan tüm Sudanlıların çıkarınadır. Hiç kimse kendi çıkarları için onu gasbetmeye ve gücü yeniden ele geçirmeye çalışmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden sürecin, ülkeyi gerçekten ileriye taşıyabilecek bağımsız bir hükümete götürmesini istediğini belirten Burhan, "Silahlı Kuvvetler, halihazırdaki siyasi sürecin nihai anlaşma aşamasında ülkenin değişmezlerine zarar verebilecek herhangi bir maddeyi onaylamayacak." diye konuştu.

- 2019'dan bu yana istikrarsızlık sürüyor

Sudan’da hayat pahalılığı kaynaklı kitlesel halk protestoları sonucu başlayan Aralık Devrimi (2018) ve ordunun müdahalesi sonucu 11 Nisan 2019’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona ermiş, sonrasında kurulan asker-sivil ortak geçici hükümetleri ise derin anlaşmazlıklar nedeniyle kalıcı olmamıştı.

Sudan ordusu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek Başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Parlamentodan, faal hükümetten ve başbakandan yoksun ülkede, krizi çözmek için 10 Kasım'da ordu ile siviller arasında "temel mutabakata" varılmıştı.

Ordu ile sivil gruplar arasında bölgesel ve uluslararası tarafların himayesinde yapılan uzun görüşmeler sonucu iki taraf, siyasi çerçeve anlaşma imzalanması konusunda mutabık kalmıştı.

Çerçeve anlaşmanın, önümüzdeki günlerde nihai anlaşma ile teyit edilmesinin ardından, başbakanın belirlenmesi ve hükümetin kurulması ile iki yıllık yeni geçiş dönemi başlayacak.