Sudanlı göstericiler: Suudi desteğini istemiyoruz

Sudan'daki göstericiler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin, Sudan'ın mali durumunu güçlendirmek için üç milyar dolar sağlama yönündeki açıklamalarını kınadılar.

Suudi Arabistan ile BAE, askeri darbenin ardından Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulunacağını açıklamıştı. Yardım paketinin 500 milyon dolarlık kısmının Sudan Merkez Bankası'nın hesabına yatırılacağı belirtildi. BAE basın açıklamasına göre, bu destek Ömer El Beşir’in başkanlığının 11 Nisan’da devrildiğini gören halk ayaklanmasının ardından geliyor .

Göstericiler Sudan'ın askeri karargahının önünde devam eden oturma eyleminde bu açıklamaları kınadı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralarını istemediklerini belirterek. dün gece "Suudi desteğini istemiyoruz" sloganı attılar.

El Cezire’ye göre, oturumdaki birçok gösterici iki ülkenin yeni yöneticilerini yardımla ülkelerini etkilemeye çalıştıklarından şüphelendiklerini söyledi.

Sudan'ın Geçici Askeri Konsey başkanı Gen Abdelfattah El Burhan, hükümetin İran destekli Houthi (Husi) isyancılarına karşı Suudi liderliğindeki bir koalisyonun bir parçası olarak Yemen'e asker gönderdiği ülkenin kara birliklerinin başıydı .

Mısır arabuluculuk yapacak

El Burhan dün, Sudan’ın Afrika Birliği’nin yasak listesine Sudan’ı koymayı önleme amaçlı bir girişim başlatıldığını duyurdu.

Başkan, ziyaretinin Sudan halkı ile Afrika Birliği dayanışmasını tekrarlama ve "demokrasi, iyi yönetişim ve refah için özlemlerini destekleme" fırsatını değerlendirdi. Başbakan, "tüm Sudanlı paydaşların, bu belirli noktada, yüksek bir sorumluluk duygusu göstermeye devam etmesi ve Sudan'ın çıkarlarını diğer hususların üstüne koyması" gerektiğini vurguladı.

ABD Delegasyonu

El Burhan ayrıca, ABD yönetiminin talebi üzerine Washington’un mevcut veya önümüzdeki hafta terk edeceğini , Sudan’ın teröre sponsorluk yapan ülkeler listesinden çıkarılması konusunda kasıtlı olacağını söyledi. bu konuda.

Olayların gelişimi

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Burhan'ın görevi devralmasının hemen akabinde Riyad ve Abu Dabi yönetimleri geçen cumartesi Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı. Burhan'ın yemin etmesinden sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, aynı gün BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nehyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.

Kaynak: Radyo Dabanga

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 11:57