Sudanlı ünlü hafız Sıddık kazada hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sıddık'ın bulunduğu araç, Kuzey eyaletindeki bir dini programdan dönüşü sırasında Umdurman kentinde kaza yaptı.
Kazada Sıddık ile araçtaki 4 hafız arkadaşı yaşamını yitirdi.
Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı kazada araçtaki 4 hafızın daha hayatını kaybetti ifade edildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sıddık'ın bulunduğu araç, Kuzey eyaletindeki bir dini programdan dönüşü sırasında Umdurman kentinde kaza yaptı.
Kazada Sıddık ile araçtaki 4 hafız arkadaşı yaşamını yitirdi.