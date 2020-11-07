Sudanlı ünlü hafız Sıddık kazada hayatını kaybetti

Sudanlı ünlü hafız Norin Muhammed Sıddık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı kazada araçtaki 4 hafızın daha hayatını kaybetti ifade edildi.

Sudanlı ünlü hafız Sıddık kazada hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sıddık'ın bulunduğu araç, Kuzey eyaletindeki bir dini programdan dönüşü sırasında Umdurman kentinde kaza yaptı.

Kazada Sıddık ile araçtaki 4 hafız arkadaşı yaşamını yitirdi.

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