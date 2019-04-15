Sudanlılar devletin başına sivil hükümet istedi

Sudan’da,devam eden eylemlerin çatı örgütü olan Özgürlük ve Değişim İttifakı temsilcilerinden Ömer el Değer, askeri yönetime ilettikleri talepler arasında, Konsey’e sivillerin de dahil edilmesi, sivillerden oluşan bir hükümetin gündelik yönetimden sorumlu olması ve ülkenin Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin yeniden yapılandırılmasının yer aldığını duyurdu.

Sudan'da darbenin gerçekleştiği günden bu yana, 16 kişi hayatını kaybetti.

Ömer el Beşir’e yakın isimlerin geçici yönetimde yer almayı sürdürmesine yönelik tepki üzerine istifa eden ilk isim, darbenin lideri olarak görülen Savunma Bakanı Avad bin Avf olmuştu. Avf, Askeri Konsey’deki koltuğunu General Abdülfettah Burhan’a devretmişti. Burhan, Sudanlılara seslendiği ilk açıklamasında “Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü” vermişti. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, hapse atılan siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Riyad ve BAE’den geçici yönetime destek

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan’da geçiş yönetimini devralan Yüksek Askeri Konsey’e destek mesajı yayımladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, petrol ürünleri, buğday ve ilaçları kapsayan yardım paketi gönderilmesi emri verdi. BAE ise Sudanlılara barışçıl bir şekilde yetki devri gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. BAE ayrıca General Abdülfettah Burhan’ın geçici konseyin başına geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.