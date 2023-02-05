Sudanlılar İsrail'le normalleşmeye karşı

Sudan’da hükümetin, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in 2 Şubat’taki ziyaretinin ardından İsrail ile normalleşme yönündeki açıklamaları, bir grup Sudanlı tarafından protesto edildi.

Başkent Hartum’da "Normalleşmeye karşı Sudanlılar Koalisyonu"nun çağrısıyla toplanan onlarca kişi, Cohen’in ziyareti ve normalleşmeye tepki göstererek "Anlaşma, uzlaşı ve tanımaya hayır. Kudüs bizimdir. Normalleşme ihanettir." şeklinde sloganlar attı.

"Hartum, Kudüs’e ihanet etmeyecek. Hain yöneticiler, bizi temsil etmiyor. Filistin, satılık değildir." yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, kararı tanımadıklarını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat’ta İsrail ile ilişkileri normalleştirmek ve farklı alanlarda geliştirmek, ileriye taşımak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in, Hartum'a giderek Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bu yıl iki ülke arasında imzalanması planlanan barış anlaşmasını görüştüğü belirtilmişti.

ABD'nin onayıyla gerçekleştiği açıklanan ziyarette, "barış anlaşmasına son şeklinin verildiği" aktarılmış, barış anlaşması imza töreninin, Sudan'daki geçici yönetim olan Egemenlik Konseyi'nin yetkilerini sivil bir hükümete devretmesinin ardından Washington'da "yaklaşık birkaç ay içinde" yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.