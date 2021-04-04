Sürat teknesiyle uyuşturucu kaçırıyorlardı

Fas ile İspanya arasında sürat tekneleriyle esrar ve marihuana taşıyan bir çetenin 100 üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Teknelerini uyuşturucuyla dolduran ekip, İspanya'nın güneyindeki Sevilla yakınlarındaki Guadalquivir Nehri'nden ülkeye ulaşmayı planlıyordu.

Polis, diğer çete üyelerinin uyuşturucuyu, İspanya'nın güneyinden Avrupa'daki bayilere tedarik etmek için Fransa'ya meyve taşıyan kamyonlarda sakladığını söyledi.

Sivil Muhafızlardan yapılan açıklamada, polisin bir dizi baskın sırasında beş tondan fazla marihuana ve 230 kg esrar ele geçirdiği belirtildi.

Memurlar ayrıca simüle edilmiş bir tüfek, bir tabanca ve ikisi kamyon olmak üzere beş araca ele koydu.

Polis, tutuklanan 100 şüphelinin belirlenecek tarihte mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Kaynak: Euronews