Sürgündeki lider 10 yıl sonra ülkesine döndü
10 sene boyunca ülkesi dışında sürgün hayatı yaşayan eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo yurda döndü.
Afrika 18.06.2021, 01:35
Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, 10 yıl sonra ülkesine döndü. 2010'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çıkan olaylar nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından beraat eden Gbagbo, başkent Abidjan'da destekçileri tarafından karşılandı.
Kaynak: AA
19
açık
Günün Anketi Tümü