Sürgündeki lider 10 yıl sonra ülkesine döndü

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, 10 yıl sonra ülkesine döndü. 2010'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çıkan olaylar nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından beraat eden Gbagbo, başkent Abidjan'da destekçileri tarafından karşılandı.