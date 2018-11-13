Suriye'deki koalisyon güçlerine Senegal'den davet var

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Paris Barış Forumu'na katılmak için gittiği Paris'te France 24 kanalına mülakat verdi.

Sahel bölgesinin güvenlik durumu, terörizm ve Mali'deki BM Barış Gücü askerlerinin varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sall, "MINUSMA, Mali'de barış için bulunuyor fakat BM burada barış için yeterli çabayı sergiliyor mu? Problem bu." ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür internette dolaşan, Mali'deki radikal bazı grup liderlerinin Sahel bölgesinde Senegal'in de aralarında olduğu 8 ülkedeki Fulani kabilesi mensuplarına cihat çağrısına ilişkin konuşan Sall, bu videonun propaganda amaçlı olduğunu söyleyerek çağrının karşılık bulmayacağını belirtti.

"Suriye'deki koalisyon güçlerine Sahel bölgesi için de ihtiyaç var"

Sall, Sahel bölgesinde artan terörist faaliyetlere ilişkin, "Suriye'deki koalisyon güçlerinden daha fazlasına Sahel bölgesi için ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

Bölge ülkelerinin kalkınma mücadelesinde olduğu gibi terör gruplarına karşı da güçlerini birleştirerek bölgeyi savunmaları gerektiğini anlatan Sall, "Gelişmenin önceliklerinden biri terörizmle mücadelede beraber hareket etmektir." diye konuştu.

Senegal'in de Sahel ittifakının bir üyesi olduğuna dikkati çeken Sall, ülkesinin bölgenin güvenliği için gerekli önlemleri almakta çaba sarf ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA