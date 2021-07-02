Suudi Arabistan'da mahsur kalan Etiyopyalılar ülkelerine dönüyor

Etiyopya, Suudi Arabistan'da bulunan 10 bine yakın vatandaşını hava yoluyla ülkesine geri getirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Dina Mufti, haftalık basın toplantısında, 9 bin 902 Etiyopyalının Suudi Arabistan'dan getirildiğini açıkladı.

Dina, "Şimdiye kadar 35 uçuş yapıldı ve 2 haftada 40 bin göçmeni geri getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Basına yansıyan görüntülerde, Suudi Arabistan'da kötü şartlarda kaldıktan sonra ülkesine dönen bazı Etiyopyalıların uçaktan indikten sonra yeri öptüğü görüldü.

Suudi Arabistan'dan 21 yıl kaldıktan sonra ülkesine dönen Etiyopyalılardan Ayalkibet Hailemariam, "Suudi Arabistan'ın Etiyopyalılara yönelik kötü muamelelerinden sadece bu ülkede yasa dışı yollarla kalanlar değil, oturum izni olanlar da olumsuz etkilendi." dedi.

Ülkesine dönen Etiyopyalıların çoğunluğunun Cidde ve Riyad gibi şehirlerdeki hapishanelerde tutulduğu belirtildi.

Etiyopya'dan başka Afrika'nın diğer ülkelerinden binlerce kişi iş umuduyla Suudi Arabistan'a göç ediyor.

AA