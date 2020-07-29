Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said ile 'Libya'yı' görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, uluslararası ve bölgesel konular ile Libya krizi ele alındı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ülkesinin Libya'daki tarafların görüşlerini yakınlaştırma konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Said ayrıca başta Tunus olmak üzere komşu ülkeleri olumsuz etkileyen mevcut krize son verecek, Libyalıların kabul edeceği bir siyasi çözüme katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlar karşısında Riyad ile Tunus'un görüşlerinin uyum sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Bin Ferhan ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Said'i Riyad'a davet ettiğini aktardı.

Görüşmede iki ülkenin de Libya krizinin barışçıl yöntemlerle ve yabancı güçlerin müdahalesi olmadan çözülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, dün Mısır'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün de Cezayir'e "sürpriz" bir ziyaret yapmıştı.

Kaynak: AA