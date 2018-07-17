Suudi Arabistan'dan Güney Afrika’ya 10 milyar dolar

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Güney Afrika ekonomisine 10 milyar dolarlık enerji yatırımı yapmayı planlıyor.

Açıklama Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın sözcüsü Khusela Diko tarafından geçen perşembe Suudi Arabistan'a yaptığı bir resmi ziyaret sırasında yapıldı.

Suudi Arabistanlı yetkililerin planlanan harcama hakkında daha fazla ayrıntı vermeleri beklendiğinde Güney Afrika'da Ekim ayında yapılacak bir yatırım zirvesinde yer alacaklarını söyledi.

Ramaphosa, Jacob Zuma'dan Şubat ayında ulusun lideri olarak görevi devraldıktan sonra söz verdiği gibi ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor ve önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyar dolarlık yatırım yapılması için bir hamle başlattı . Zuma'nın istifasını izleyen ilk destek sonrasında iş ve yatırımcı güveni düşmüştü.



Enerji Bakanı Jeff Radebe, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan'ın özellikle cumhurbaşkanının 100 milyar dolarlık yatırım yapma çağrısının ardından gelen fantastik bir taahhüdü var. Enerji bakanları, enerji tarafında bizimle işbirliği yapmaya derinden bağlı.” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 12:31