Süveyş Kanalı'nda yeni bir sorun çıktı

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, düzenlediği basın toplantısında, karaya oturarak tüm dünyada deniz ticaretini etkileyen "The Ever Given" isimli gemiyi yeniden yüzdürmek için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Rabi, gemiyi saplandığı yerden kurtarmak için çalışan ekiplerin 26 Mart Cuma akşamı, geminin motorlarından birini çalıştırmayı başardığını ancak kanalda yaşanan çekilme nedeniyle geminin ön kısmından daha çok toprak çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kanalın tabanındaki sert kayalarla bağlantılı başka sorunlarla da karşılaştıklarını kaydeden Rabi, geminin karaya oturması nedeniyle mürettebattan yaralanan olmadığını, herhangi bir sızıntı da yaşanmadığını aktardı.

Geminin neden karaya oturduğuna ilişkin kesin bilgiye yürütülen soruşturma sonunda ulaşılacağını dile getiren Rabi, sorunun çözülerek geminin yeniden yüzdürülmesi için bir tarih vermenin zor olduğunu belirtti.

Rabi, geminin karaya oturması nedeniyle kanalın kuzey ve güneyinde 321 geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığını, bunun Süveyş Kanalı İdaresine günlük maliyetinin 12-14 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Rabi ayrıca, kanal idaresinin uğradığı mali kayıp nedeniyle gemiyi işleten şirkete para cezası uygulanıp uygulanmayacağına dair soruyu, "Bunun için henüz erken. Bu konuda hukuki danışmanlığa ihtiyaç var. Şu an en önemli görevimiz kanal trafiğini açmak." diye yanıtladı.