Süveyş Kanalı'nı trafiğe kapatan gemi yüzdürüldü

Süveyş Kanalı'nda sıkışan mega konteyner gemisi "Ever Given"ı yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı. Süveyş'te trafik sınırlı da olsa yeniden açılmış oldu.

GEMİ YENİDEN YOLA KOYULDU

Süveyş Kanalı'nda sıkışması nedeniyle kanalı tıkayan Evergreen şirketine ait Ever Given gemisinin kurtarma çalışmalarının 7. gününde kurtarıldığı belirtildi. Gemi yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kaynak: NTV / Haberler