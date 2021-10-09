Tam bitti derken yeniden başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 5 aylık aradan sonra yeniden Ebola vakası tespit edildi.

KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, ülkenin doğusundaki Beni kentinde yaşayan 3 yaşındaki bir erkek çocuğun Ebola virüsünden öldüğünü açıkladı.

Mbungani, ölen çocukla temas içinde olduğu tespit edilen ve hastalığa yakalanma riski taşıyan yaklaşık 100 kişinin yakın takibe alındığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018 yılında başlayan ve 2 bin 299 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan son büyük salgının, 25 Haziran 2020'de sona erdiğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından, ülkede yine Ebola vakası görülmüş ve bu yıl içinde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgın ismini Ebola Nehri'nden aldı

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola'nın öldürme oranını yüzde 50 olarak açıklamıştı. Bu oran daha önceki salgınlarda yüzde 90'a kadar çıkmıştı.

Kaynak: Euronews