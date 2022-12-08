Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, Bağımsızlık Günü kutlamalarını iptal etti

Tanzanya'daki günlük gazete Daily News, ülkenin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümünde şölen ve ziyafetler yerine kalkınma konulu konferans ve söyleşiler düzenleneceğini duyurdu.

Kutlamalara ayrılan parayla, 8 yurt binası inşa edilecek ve özel eğitim veren kurumlara kaynak sağlanacak.

Tanzanya Eğitim Ağı'ndan pedagog Nicodemus Shauri, gazeteye 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Bağımsızlığı kutlamanın önemli olduğu doğru ama eğitim de önemli" diyerek kararı destekledi.

Engelli Kişiler Konfederasyonu Genel Sekreteri Jonas Lubag da, hareket kabiliyeti kısıtlı çocukların genellikle okula yazdırılmadığına dikkat çekerek, karardan sevinç duyduklarını belirtti:

Bizim durumumuzdaki bazıları için mesafe ciddi bir zorluk yaratıyor. Bu adımla çocuklarımızın eğitime ulaşması sağlanabilir çünkü okulda kalabilecekler ve temel ihtiyaçları karşılanacak.

Eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 2015'teki kutlamaları iptal ederek buraya ayrılan bütçenin yol inşaatına, 2018 ve 2020'deki bütçelerinse sağlık hizmetlerine harcanmasına karar vermişti.

Samia Suluhu Hassan, geçen hafta Zanzibar özerk bölgesinde Afrikalı Kadın Liderler Ağı (AWLN) toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın ve Afrika kıtasının Kovid-19 ve gıda krizi gibi büyük sorunlar yaşadığı bir dönemde, eğitim merkezlerinin çoğaltılıp kadınların üzerindeki çocuk bakma yükünün azaltılmasıyla ekonomik kazanım sağlanacağını vurgulamıştı.

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması'yla toplam 3,4 trilyon dolarlık üretim hacmine sahip ve 44 ülkede 1,3 milyar kişinin yaşadığı dev bir pazar oluştuğuna dikkat çeken Tanzanya lideri şöyle konuşmuştu:

Afrika'da gayriresmi sınır ticareti yapanların yüzde 70'i kadınlar olduğuna göre, dileğim kadınların bölgesel ihracat merkezlerine ulaşarak bunları sınır ötesi pazarlara ulaşmak için atlama taşı olarak kullanmasıdır. Bunu yapmaya başladık ama daha büyük bir iş alanına dönüştürmek için geliştirmeliyiz.

Tanzanya'nın kırsal bölgelerinde geçen yıllarda 3 bin 98 kadınları güçlendirme merkezi kuruldu.

Kaynak: Independent Türkçe