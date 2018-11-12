Tanzanya'da kaju krizi

Cumhurbaşkanı Magufuli’nin, kaju tüccarlarına, çiftçilerden ürünleri belirlenen fiyattan almaları için verdiği süre bugün doluyor.

Magufuli bu olmazsa, ürünü toplamaları için askeri kamyonlar göndereceğini belirtti.

Kaju tarımı, Tanzanya’nın başlıca döviz girdilerinden biri. Üreticiler haftalardır tüccarların verdiği fiyatın çok az olduğunu söyleyerek, ürünlerini satmayı reddediyor.

Devlet Başkanı Magufuli ise tüccarlara gözdağı vererek krizin pazartesiye kadar çözülmesini talep etti. Tüccarları üreticiyi kazıklamakla suçlayan Magufuli, alım fiyatının kilogram başı 1.3 dolara çıkarılmasını istedi. Binlerce çiftçinin hak ettiği ücreti almasını ve ülkenin kritik önem taşıyan ihracat gelirini kaybetmemesini istediğini söyleyen Magufuli, taraflar pazartesiye kadar anlaşamazsa fıstıkları devletin satın alacağını ve tüm ürünü toplamaları için onlarca askeri kamyonu tarlalara göndereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, görevden alınan Tarım Bakanı Charlez Tizeba ile Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles Mwijage’nin yerine iki bakan ve dört bakan yardımcısı da atadı. Tanzanya Kaju Kurulu lağvedilirken, yeni kurul başkanının ataması da geri çekildi.

Tanzanya ilk kez kaju krizi yaşamıyor. 2013’te de, kaju üreticisi çiftçilerin ülkenin güneyindeki protestoları sonucunda 20 bina ateşe verilmişti. Kriz, tüccarların yine üreticiye uzlaşılan fiyattan düşük ödeme yapması sonucunda patlak vermişti. Bölgeye polis konuşlandırılmıştı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 11:27