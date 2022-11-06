Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü

Precision Air'e ait uçağın, ülkenin kuzeybatısındaki Bukabo şehrine inmeden az önce göle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kazanın yerel saatle 10.50'de meydana geldiği duyuruldu.

Bölge polis sorumlusu William Mwampanghale, uçaktaki yolcu sayısına veya kazada ölenlerin sayısına dair henüz doğrulanmış bilginin olmadığını belirtti.

Yerel medyadaki haberlere göre, uçakta 49'u yolcu olmak üzere 53 kişi bulunuyordu.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.