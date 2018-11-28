Tanzanya lideri: Batı'dansa Çin'i tercih ederim

Tanzanya’nın Cumhurbaşkanı John Magufuli, yardım alma konusunda Batı'dansa Çin'i tercih ettiğini açıkladı.

Maugufuli, tartışmalı politikaları nedeniyle Batılı ulusların yoğun baskı altında.

15 Kasım'da Danimarka, "kabul edilemez homofobik yorumlar" nedeniyle yapacağı 9,8 milyon dolar (7.5 milyon Sterlin) yardımı askıya aldığını açıkladı.

Çin'in, Afrika kıtası üzerindeki Batı etkisine meydan okuyan büyük yatırımları son dönemde artış gösterdi. Önümüzdeki üç yılda, çoğunlukla altyapı geliştirme projelerinde Afrika'ya 60 milyar dolarlık yatırım, yardım ve krediler harcamayı taahhüt etti.

Koşulsuz yardım

Dar es Salaam şehrindeki üniversitenini kütüphane açılışında konuşan Magufuli, kütüphanenin kurulmasına 40,6 milyon dolar yardımda bulunan Çin'e teşekkürlerini sundu. "Yardımlarından dolayı sizi mutlu eden şey, herhangi bir koşula bağlı olmamasıdır. Size vermeyi karar verdiklerinde, sadece size verirler” dedi.

Magufuli, "Bir çok başka gelişme alanında bize yardım ettiler," diyerek iki ülkenin, ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak:www.dunyabulteni.net