Tanzanya'nın baraj kararı çevrecilerden tepki aldı

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, ülkede hidroelektrik santralinin inşası için Mısır ile anlaşma imzaladı.

3 milyar dolar değerinde olan anlaşma, Unesco Dünya Mirası listesindeki Selous Game Reserve'deki Rufiji Nehri üzerindeki bir barajın inşasını öngörüyor.

Tanzanya hükümeti, projenin toplam güç kaynağını ikiye katlayacağını söyledi. Ancak muhafazakarlar, vahşi yaşamın habitatını yok edeceği konusunda uyarıyorlar.

Anlaşma iki Mısırlı inşaat firmasıyla imzalandı.

Barajın yarattığı rezervin, Doğu Afrika'da en büyük olması bekleniyor ve Stiegler's Gorge olarak bilinen bir alanda bin 200 kilometrekarelik araziyi imha ediyor.

Ülke nüfusunun üçte biri elektriğe sahip

Tanzanya, projenin kalkınmayı hızlandıracağını ve mevcut güç kapasitesini ikiye katlayacağını savundu. Ülke nüfusunun sadece üçte birinin şu anda elektriğe erişimi var.

Selous Reserve'deki Rufiji Nehri, diğer türlerin yanı sıra timsahlara da ev sahipliği yapıyor. Başta çiftçiler ve balıkçılar olmak üzere proje yüzünden 200 bin kişinin geçim tehlikesine gireceği öne sürülüyor.

Selous Game Reserve, nüfusları ağır avlanma nedeniyle düşmekte olan filler ve gergedanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net