Tanzanya, Türk yatırımcıları bekliyor

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tanzanya‘nın içeride herhangi bir çatışma ve iç savaşın yaşanmadığı barışçıl bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkenin güvenlik noktasında da herhangi bir sorun bulunmadığını anlattı.

Kurban Bayramı dolayısıyla birçok gönüllü, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşunun burayı tercih ettiğini aktaran Güllüoğlu, "Bu Kurban Bayramı'nda da onlarca kuruluş, binlerce kurban vekaletini aldı ve buraya geldiler. Tanzanya’nın farklı yerinde birçok sivil toplum kuruluşu, ortaklarıyla beraber kurban faaliyetlerini yerine getirdiler." dedi.

"Verilen kurban vekaletleri ve bağışlar burada yerini buldu"

Güllüoğlu, kendisinin de bunlardan bir kısmına katıldığını dile getirerek, "Türk Kızılay, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği ve adını sayamadığımız birçok kuruluşumuz hem ana karada hem de Zanzibar'da kurban vekaleti verenlerin kurbanlarını yerlerine ulaştırdılar." diye konuştu.

Kurban etlerinin milyonlarca insana ulaştırıldığını ifade eden Güllüoğlu, "Burası çok güzel bir ülke ama ne yazık ki çok sayıda yoksulu da olan bir ülke. O nedenle verilen kurban vekaletleri, bağışlar burada yerini buldu. Ben de elimden geldiği kadar katılmaya çalıştım." dedi.

Güllüoğlu, yurt dışında vekaletle kurban kesiminin ülkelerarası ikili ilişkilere de katkı sağladığına işaret ederek, kendilerinin de bunu en iyi şekilde burada muhataplarına, medyaya ve ilgili kurumlara anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Tanzanya, mutlaka ilgilenilmesi gereken bir ülke"

Tanzanya’nın 60 milyona yakın nüfusa sahip önemli bir ülke olduğunu anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Burada hem turizmde hem başka alanlarda yatırımı da düşünmek lazım. Afrika'ya sadece 'yoksul Afrika' diye bakmamak lazım. Tanzanya gelişiyor ve aynı zamanda dünyada rekabete ev sahipliği yapan ve rekabetin de olduğu bir ülke. Türkiye olarak bizim burada yerimizi almamız lazım. İnşaat ve gıda ürünleri üreten şirketlerle müteahhit şirketlerimizle dünyanın birçok yerinde çok başarılı binlerce şirketimiz var. Onun için Tanzanya, mutlaka ilgilenilmesi gereken bir ülke. Gerek Doğu Afrika Topluluğuyla gümrüksüz ürün satmak için gerekse sadece Tanzanya'da ürün satmak için mutlaka yatırım yapılması gereken bir ülke."

Güllüoğlu, çok aktif bir şekilde çalışan Ticaret Müşavirliklerinin Tanzanya ile ilgili yatırımlar konusunda gelen sorular ve buradaki muhataplarıyla ilişki kurma noktasında elinden geleni yaptığını söyledi.

"Bölgenin en çok turist alan ülkelerinden biri"

Tanzanya'nın bölgenin en çok turist alan ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Coğrafi olarak deniziyle dağlarıyla safari parklarıyla özellikle uluslararası seyahat etmek isteyenlerin gelmesi gereken bir yer olduğunu ifade etmek isterim." dedi.