Tanzanya'da binlerce mahkuma af
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Devlet Başkanı Samia Suluhu, ülke genelindeki çeşitli hapishanelerde bulunan 5 bin mahkumu affetti.
Afrika 29.04.2021, 07:02 29.04.2021, 07:22
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, Devlet Başkanı Samia Suluhu'nun 5 bin mahkumu affettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin milli günü vesilesiyle affedilen mahkumların cezasının çoğunu çektiği kaydedildi.
Devlet Başkanı Suluhu, 5 bin mahkumun affedildiğini açıklayarak, "Serbest bırakılan kişilerin ülke menfaatini korumasını ve yasalara saygılı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Tanzanya'nın farklı cezaevlerinde 35 bin mahkum bulunuyor.
12
açık
Günün Anketi Tümü