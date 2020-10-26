Taraba hükümeti yağma üzerine süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti

Nijerya'nın Taraba Eyalet Hükümeti, Cumartesi günü serseriler tarafından hükümet depolarının işgal edilmesinin ardından eyalette süresiz sokağa çıkma yasağı koydu.

Bu, Jalingo'daki Vali Yardımcısı Haruna Manu'nun Yeni Medya Kıdemli Özel Asistanı Musleem Aruwa tarafından yapılan bir açıklamada yer alıyordu.

Manu, bazı serserilerin palyatifler içeren hükümet depolarını işgal etmelerinden ve halkın üyelerine dağıtılması amaçlanan malzemeleri götürdüklerinden endişelerini dile getirdi.



Medya yardımcısı, “Hükümet, son 24 saat içindeki gelişmeleri dikkatlice gözden geçirdi ve sokağa çıkma yasağını can ve malları korumak için uzatmaya karar verdi.

“Yasalara uyan tüm vatandaşlara evde kalmaları ve sokağa çıkma yasağını uygulama ve eşit derecede masum vatandaşları koruma konusunda katı talimatlar altında olan güvenlik kurumlarına izin vermeleri tavsiye edilir.

Ancak, hükümet, utançtan kaçınmak için talep üzerine güvenlik görevlilerini göstermek için yanlarında resmi kimlik kartları taşımaları istenen temel görevleri olan kişilerden habersiz değil.

Kaynak: today.ng