Tartışmalı projenin mühendisi arabasında ölü bulundu

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Reuters haber ajansı, Nil Nehri üzerinde 4 milyar dolarlık bir maliyetle inşa edilen Nahda Barajı’nın proje müdürü olan Mühendis Simegnew Bekele’nin arabasında ölü bulunduğunu açıkladı.

Aracında ölü bulundu

Etiyopya haber ajansı FANA ise, Mühendis Simegnew Bekele’nin bu sabah Meskel Meydanı’nda arabasında ölü bulunduğunu ve cesedinin otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Projenin yöneticisiydi

Bekele, Etiyopya’nın Afrika’daki en büyük enerji ihracatçısı olma hedefinin merkezinde yer alan büyük Nahda Barajı projesinin yöneticisiydi.

Ülkeler arasında krize neden olmuştu

Etiyopya’nın Mısır ve Sudan ile yürüttüğü müzakereler, barajın Nil Nehri’nin üzerindeki etkisine yönelik farklı düşüncelere sahip olmalarından dolayı aylarca durdurulmuştu.

Haziran ayında, Mısır ve Etiyopya liderleri sorunun iki ülke arasında barışçıl bir şekilde çözüleceğine söz vermiş, Sudan’ı kapsayan bir anlaşmayı uygulamak için ilk adımı atmışlardı.