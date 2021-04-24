TDV'den Nepal'e ramazan yardımı

Kurulduğu günden bu yana dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan TDV, bu yıl da "Kardeşini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla yardıma muhtaçların umudu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar, TDV aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok sayıda insanın yüzünü güldürdü.

TDV görevlileri birçok ülkede olduğu gibi Nepal'de de zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak hazırlanan yardım kolilerini ülkenin farklı bölgelerindeki 50 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

TDV ile birlikte çalışan İslami Sangh Nepal Organizasyonu'nun Nepal Sorumlusu Khursheed Alam İslahi, AA muhabirine, Türk ve Nepal hükümetlerinin ilişkilerinin iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yardımlarının Nepal halkını memnun ettiğini anlatan İslahi, ülkelerinde 2015'te yaşanan büyük depremler sonrası ilk yardımlarına koşan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu ile çalıştıklarını ve sürekli kendilerini desteklediklerini ifade eden İslahi, "Türkler sadece Müslümanlara değil tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İnsani yardım konusunda dünyaya öncülük ediyor. Türklerle çalışmaktan çok memnunuz. Türklere minnettarız. Türkiye'den en büyük isteğimiz, eğitim konusunda daha çok destek vermeleri." dedi- "50 bin kişiye yardımda bulunduk

TDV Nepal ekip sorumlusu Mustafa Talha Gümüş ise dünyanın 150 ülkesinde birçok alanda yardım faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Nepal'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Nepal'de toplamda bin gıda kolisi dağıtarak yaklaşık 50 bin kişiye yardımda bulunduk. Sadece gıda yardımı değil insani yardım, doğal afet yardımı ve benzeri yardımların dışında eğitime yönelik faaliyetlerimiz de oluyor. Hayırseverlerin yardımlarını buradaki kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bu yardımlar ramazan süresince çeşitli şekilde devam edecek."

TDV Nepal ekip görevlisi Ahmet Özdemir de Türkiye'nin her zaman mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti.

Yardım faaliyetlerinden hemen sonra Türkiye'de okumak isteyen öğrencilerin mülakatlarını yapacaklarını belirten Özdemir, "Türkiye olarak dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize imkanlarımız ölçüsünde her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Gittiğimiz ülkelerden ise çok güzel ve olumlu dönüşler alıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

TDV aracılığıyla Türkiye'de 4 yıllık lise eğitimini tamamlayarak Bursa Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Ferhan Ahmed de Türkiye'nin Nepal'deki gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağladığını vurguladı.

Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini aktaran Ahmed, "Türkiye, hem kültür hem tarih hem de eğitim açısından da zengin bir ülke. Çok yardımsever bir ülke. Ülkemde büyük bir deprem olmuştu. Bize ilk yardıma gelen yine Türk ekipleri oldu. Bizi bu kadar düşündüğü için tüm Türkiye'ye ülkem adına çok teşekkür ederim, minnettarız." diye konuştu.