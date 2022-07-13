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TDV, Zambiya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Güney Afrika ülkesi Zambiya'da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kurban eti dağıttı.

Afrika 13.07.2022, 22:24
TDV, Zambiya'da 3 bin aileye kurban eti dağıttı

TDV görevlisi Lütfullah Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Zambiya'da 150 büyükbaş kurbanlığın kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sarıgül, bu kapsamda ülkenin başkenti Lusaka ile Kafua'da 3 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldığını belirtti.

TDV gönüllüleri, kurban eti dağıtımında çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker hediye etti.

#TDV #Zambiya
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