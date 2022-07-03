Tebbun, bağımsızlık yıl dönümünde birlik çağrısı yaptı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkenin Fransa'dan bağımsızlığının 60’ıncı yıl dönümünde "yenilenme savaşı" olarak isimlendirdiği yeni dönemin başarıya ulaşması için Cezayirlilere "birlik ve safları sıklaştırma" çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de uhdesinde bulunduran Cumhurbaşkanı Tebbun, Bakanlığa ait El-Ceyş (Ordu) dergisi için bir yazı kaleme aldı.

Tebbun, "Atalarımızın kahramanlıklarını, halkımızın direnişini ve zaferlerini andığımız bu şanlı yıl dönümünde, tarihimizin bu önemli aşamasında Cezayir halkını birleşmeye, iç cephemizi güçlendirmeye, safları sıklaştırmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu çağrıyı, şehitlerin arzuladığı, güçlü, gururlu ve güvenli Cezayir’in inşa edilmesi ve halkın özlemle beklediği yenilenme savaşını kazanmak için yaptığını vurgulayan Tebbun, şöyle devam etti:

"Cezayir halkının dün en güçlü sömürgeci gücü yenmeyi ve ulusal egemenliği yeniden kurmayı başardığı gibi bugün de tüm zorluklarla yüzleşme ve yeni Cezayir'i sahada somutlaştırma yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum."

Tebbun, Aralık 2019'da cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden bu yana, projesinin "yeni bir Cezayir" inşa etmek ve ülkenin daha önce tanık olduğu "yozlaşmış ve baskıcı uygulamaları kırmak" olduğunu tüm konuşmalarında tekrarlıyor.

Cezayir'in resmi ajansı APS, 3 Mayıs'ta "Abdulmecid Tebbun: Birleştirici Cumhurbaşkanı" başlığıyla kısa bir yazı yayımlamıştı.

Yazıda, "Cumhurbaşkanı Tebbun'un 'yeni bir Cezayir' düşleyenler tarafından seçildiği, seçim programıyla gençleri ve sivil toplumu bir araya getirdiği ve onun seçilmesiyle ülke tarihinde ilk demokratik iktidar değişiminin gerçekleştiği" belirtilmişti.