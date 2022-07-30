Tebbun: Fransızca savaştan bize kalan ganimet, İngilizce ise dünya dili

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un yerel basın ve medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarından bazı kesitler, Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Haziran ayında ilan edilen İngilizcenin ilkokul müfredatına alınmasına ilişkin kararın ne zaman uygulanacağına dair soruya Tebbun, “Karar bu yılki eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak. Böylece Cezayir de dünyaya katılacak. Çünkü Fransızca savaştan bize kalan ganimettir, İngilizce ise dünya dilidir” dedi.

Politik ve kültürel literatürde çokça vurgulanan Fransızcanın savaş ganimeti olduğu şeklindeki söylem, Fransa’nın 1830 ila 1962 yılları arasında Cezayir’deki kanlı sömürgesine atıfta bulunmak için kullanılıyor.

45 milyonun 15 milyonu Fransızca konuşuyor

Uluslararası Frankofoni Örgütü’nün 2022 raporuna göre, 45 milyon nüfuslu Cezayir’de yaklaşık 15 milyon kişi Fransızca konuşuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Haziran’da ülke tarihinde ilk defa İngilizcenin yabancı dil olarak ilkokullarda öğretilmesi talimatı vermişti.

Son yıllarda, Cezayir’de parti ve derneklerden, küresel çapta bilim çevrelerinde en çok konuşulan dil olduğu gerekçesiyle İngilizcenin, eğitimin sisteminin ilk aşamasına konulması yönünde talepler artmaya başladı.

Arapçanın birinci, Berbericenin (Amaziğ Dili) ikinci resmi dil olduğu Cezayir’de, Fransızca da halk tarafından geniş bir şekilde kullanılıyor.