Tebbun ile Abbas, telefonda görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Abbas’ın hem kendi hem de Filistin halkı adına Cezayir’in himayesinde Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşıdan dolayı Tebbun’a teşekkür ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Tebbun’un da Abbas’ın, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için ortaya koyduğu çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı’nın Filistinli grupların uzlaşısının sahaya yansımasını temenni ettiği dile getirildi.

- Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı. Filistinli gruplar, 13 Ekim'de üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni törenle imzalamıştı.

Törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.