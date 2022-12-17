Tebbun ile Macron telefonda görüştü
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, telefonda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Afrika 17.12.2022, 22:08
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Fransız mevkidaşı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Tebbun ile Macron’un görüşmede Cezayir-Fransa ilişkilerini ele aldıkları vurgulanan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştüğü ifade edildi.
Açıklamada, iki cumhurbaşkanının, Libya ile Sahel bölgesindeki durumun yanı sıra bölgesel ve küresel ortak endişelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.
Kaynak: AA
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