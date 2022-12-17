Tebbun ile Macron telefonda görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un Fransız mevkidaşı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Tebbun ile Macron’un görüşmede Cezayir-Fransa ilişkilerini ele aldıkları vurgulanan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki cumhurbaşkanının, Libya ile Sahel bölgesindeki durumun yanı sıra bölgesel ve küresel ortak endişelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.