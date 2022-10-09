Tebbun ve Macron arasında telefon görüşmesi

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin gözden geçirildiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin, ilişkilerin olumlu seyri ve seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda Tebbun ve Macron'un Cezayir'in ev sahipliğini üstlendiği iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısının önemine de değindiği aktarıldı.

Açıklama liderlerin ayrıca bölgedeki gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.