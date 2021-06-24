Tek seferde 10 bebek doğurdu denilen kadın meğer hamile bile değilmiş

Geçtiğimiz haftalarda, Güney Afrika’da 10 bebek doğurduğunu iddia eden 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole’in psikiyatri servisine kaldırıldığı açıklandı.

Ülkenin Ulusal Basın kuruluşu IOL News'in haberinde 10 çocuk dünyaya getirdiği belirtilen Gosiame Thamara Sithole’in 7 erkek ve 3 kız bebek dünyaya getirdiği, annenin ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Guiness Rekorlar kitabına girip girmeyeceği araştırılan ve doğumun gerçekleşip gerçekleşmediği üzerine araştırma yapan yetkililer, böyle bir doğumun olmadığını tespit etti.

Kadının, akrabalarından yardım almak için böyle bir yalana başvurduğu ve yardımı aldıktan sonra kayıplara karıştığı aktarılırken, Güney Afrikalı kadının ortaya çıktığı ve psikiyatrik değerlendirme için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

New York Post’un haberinde, 10 bebek doğurduğunu iddia eden ve daha sonra böyle bir durum olmadığı ortaya çıkan 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole’in geçen hafta Johannesburg'daki Tembisa Hastanesi'nin psikiyatri servisine götürüldüğü ve bir sağlık ekibi tarafından muayene edildiği belirtildi.

Tıbbi değerlendirme sonrasında Sithole’in hamile olmadığı belirtilirken, ülkenin Ulusal Basın kuruluşu IOL News, aynı zamanda yakın zamanda sezaryen olduğunu gösteren herhangi bir fiziksel yara izi olmadığını yazdı.

Sithole’in avukatı Refiloe Mokoena ise Sithole'un hastanede "artık kendi iradesi dışında tutulduğunu" söyledi.

Güney Afrikalı kadının hamilelik fotoğraflarının da düzmece olduğu belirtildi. Kadının, karnına çeşitli aparatlar koyarak şişliği artırdığı ve bu yolla insanları kandırdığı aktarıldı.

Ancak Güney Afrika'daki bazı basın yayın organları, kadının hamile olduğunu fakat 10 çocuğa değil, daha az çocuğa hamile olduğunu iddia etti.

Bu alandaki rekor Mali uyruklu Halimae Cisse'ye ait. Cisse, mart ayında 9 bebek dünyaya getirerek "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanına sahip olmuştu.

NTV