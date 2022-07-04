Terhune için ürkütücü tablo: 100 civarında toplu mezar

Libya'da Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Libya Bağımsız Gerçekleri Araştırma Misyonu'ndan (FFML) yapılan açıklamada, Terhune kentinde muhtemelen 100 kadar toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

FFML, Trablus yönetimine yaptığı çağrıda inceleme ve aramaların devam etmesini istedi.

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' olarak anılan ve daha önce de yüzlerce cesedin gömülü olarak bulunduğu toplu mezarların yer aldığı Terhune şehri, başkent Trablus'un 65 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Kent uzun süre Kani ailesine mensup 7 kardeş tarafından kurulan ve 'Kaniyat milisleri' adı verilen silahlı bir grup tarafından yönetildi.

Milis güç, BM tarafından tanınan Trablus merkezli hükümete karşı savaşan Halife Hafter'le birlikte hareket ediyordu.

Kaynak: Euronews