Terör örgütlerinin çatışmasında 30 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Dikwa bölgesinde Boko Haram ile ISWAP birbirine ateş açtı.

Çatışmada 30 terörist öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan ordu yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Nijerya-Çad Gölü Havzası sınırındaki Wulgo bölgesinde Boko Haram'a düzenlediği operasyonlarda çok sayıda teröristleri öldürdüğünü belirtti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.