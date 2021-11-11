Terör örgütü 4 sivili katletti

Ülke basınındaki haberlere göre, Mokolo kasabası yakınlarındaki Tourou bölgesinde Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Boko Haram üyeleri, örgüt üyeleri hakkında Kamerun ordusuna bilgi verdikleri gerekçesiyle bölge halkına sık sık saldırı düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.