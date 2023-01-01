Terör örgütü içinde çatışma: 10 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen bir grup terörist, kendilerine engel olmak isteyen diğer örgüt mensuplarıyla Mudug bölgesine bağlı Harardhere ilçesi yakınlarında çatıştı.

Çatışmada 10 terörist öldü.

Bölge sakinleri, çatışmanın birkaç saat sürdüğünü aktardı.

Somali güçleri, teröristlerin birbiriyle çatıştığı saatlerde Galgadud bölgesine bağlı olan Mesagaway, MaraySuley ve Aw Sheikh Gaab köylerinde kontrolü sağladı.