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Terör örgütüne ağır darbe: 10 ölü

Terör eylemlerini Somali'de sürdüren Eş-Şebab terör örgütüne karşı düzenlenen patlayıcılı operasyonda 10 militan öldürüldü.

Afrika 30.10.2021, 01:50
Terör örgütüne ağır darbe: 10 ölü

Somali'de, yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının terör örgütü Eş-Şebab üyelerini taşıyan araç geçerken infilak ettirilmesi sonucu 10 teröristin öldüğü bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonun haberine göre, Eş-Şebab ile mücadele kapsamında ülkenin Mudug vilayetine bağlı Qeycad köyünde yola el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

Eş-Şebab üyelerini taşıyan araç geçerken patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 terörist öldü.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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#somali #eşşebap #militan
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