Nijerya'da 5 bin Boko Haram üyesi mahkeme önüne çıkacak

Nijerya'da yakalanan 5 bin terör örgütü Boko Haram üyesinin yargılanacağı açıklandı.

Nijerya Adli Yardım Konseyi Direktörü Aliyu Abubakar, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey doğusunda yakalanan 5 bin teröristin Borno eylaletine bağlı Giwa, Maiduguri, Kainji cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.

Abubakar, bu teröristlerin Nijerya Adli Yardım Konseyi ve Ulusal Güvenlik Danışmanları iş birliğinde yargılanacağını kaydetti.

Daha önce 283 teröristin yargılandığını ifade eden Abubakar, "Yasalarımıza göre masum olanlar rehabilitasyondan sonra serbest bırakıldı. Yeni başlayacağımız yargı süreci de aynı şekilde olacak." dedi.

Abubakar, son olarak Boko Haram teröristlerinin hükümete teslim olmalarını çağrısında buldu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA