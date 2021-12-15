Teslim olan Boko Haram üyeleri rehabilite ediliyor

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yaptığı açıklamada, son zamanlarda terör örgütleriyle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Terörle mücadele kapsamında yüzlerce Boko Haram üyesinin gönüllü olarak teslim olduğunu vurgulayan İrabor, bu kişilerden 500'ünün başkent Abuja'da topluma kazandırma rehabilitasyon programından geçtiğini aktardı.

İrabor, programın ardından bu kişilerin meslek edineceğini ve ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.