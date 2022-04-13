Tigray'daki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor
İç savaşın etkili olduğu Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor.
Afrika 13.04.2022, 17:21
Yerel basındaki haberlere göre, Tigray'daki sağlık merkezlerinde yetersiz ekipman nedeniyle bazı hastalar hayatını kaybediyor.
Tigray'daki Ayder Hastanesi dahil birçok hastanede ilaç, iğne ve oksijen gibi temel sağlık malzemeleri bulunamıyor.
Yardım çağrıları karşılık bulmazken, yaklaşık 3 bin 600 hastane çalışanı aylardır maaşlarını alamıyor.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Kaynak: AA
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