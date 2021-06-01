Tigray halkı acil gıda yardımına muhtaç durumda

Birlemiş Milletler (BM), Etiyopya'da isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletinde halkın yüzde 91'inin acil yardıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

BM Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Kasım 2020'de ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında başlayan çatışmalardan ötürü bölgede nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, yıl sonuna kadar 203 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İnsani yardım görevlisi öldü

Öte yandan, bölgede İtalyan sivil toplum örgütü için çalışan bir insani yardım görevlisinin öldüğü belirtildi.

Uluslararası Halkların Kalkınma Komitesinden (CISP) yapılan açıklamada, yıllardır kurum için çalışan Negasi Kidane'nin iki ateş arasında kalması sonucu hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten TPLF'nin hükümet güçlerine saldırması sonrası başlatılan operasyon, çok sayıda üst düzey isim yakalanmasına rağmen sürüyor.

Eyaletin farklı bölgelerinde halen çatışmalar yaşanırken, uluslararası insan hakları örgütleri, Addis Ababa hükümeti ve destekçisi Eritre'ye tecavüz ve katliam gibi suçlamalar yöneltiyor.

AA