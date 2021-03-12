Tigray halkı yaşam mücadelesi veriyor

Tigray'ın farklı bölgelerinde süren çatışmalardan kaçarak başkent Mekele’ye sığınan halk, kendilerine ulaştırılan yardımların yetersizliğinden yakınarak, savunmasız insanların hedef alındığını aktarıyor.

Kasım 2020 başında bir dönem eyaleti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ordunun Kuzey Komutanlığına yaptığı saldırıyla başlayan operasyon, Etiyopya ordusunun başkent Mekele’yi ele geçirmesine rağmen eyaletin farklı bölgelerinde devam ediyor.

Her yerde kontrol noktasının kurulduğu eyalette yerinden olan binlerce kişi sığınmak için okulları tercih ediyor.

– Bir haftada 80 bin kişi Mekele’ye göç etti

Tigry’da kurulan geçici hükümetin sözcüsü Etenesh Nigussie, AA muhabirine, sadece son bir haftada 80 bin kişinin evini terk ederek Mekele’ye gelmek zorunda kaldığını anlattı.

Nigussie, yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip eyalette yerinden olan kişilerin sayısının 700 bini bulduğunu, şimdiye kadar eyalette 4,2 milyon kişiye acil yardım ulaştırdıklarını ve yardım temininde sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

– “Hükümet bize yardım etmedi”

Hawelti Ortaokuluna sığınan 30 yaşındaki Solomon Haileselassie, çatışmalardan ötürü eşinden ve 8 aylık bebeğinden ayrı düştüğünü, Amharalara karşı etnik katliamın yapıldığı ileri sürülen Mai Kadra kasabasından iki kız çocuğunu alarak kaçmayı başardığını söyledi.

Orduya destek olan Amhara güçlerinin kasabaya girmesiyle yoğun çatışmanın başladığını belirten Haileselassie, “Mekele’ye geldikten sonra hükümet bize yardım etmedi. Bize yardım ulaştıranlar sadece şehrin insanlarıydı. Geldiğimizden beri tek aldığımız şey kişi başı 15 kilo buğday, yağ ve mercimek. Başka hiçbir şey vermediler.” diye konuştu.

– “68 yaşındaki babam hapishaneye atıldı”

Sudan sınırındaki Humera bölgesinden kaçarak şehre gelen 40 yaşındaki Metkel Tesfay da yardımların azlığından şikayet ederek, “Sadece çiftçi olan 68 yaşındaki babam hapishaneye atıldı. Annem, kız kardeşlerim ve 3 çocuğumla buraya geldim.” dedi.

Tesfay, kendilerine verilen yardımı başka ihtiyaçlarını karşılamak için satmak zorunda kaldığını ve hiçbir tıbbi destek alamadıklarını anlattı.

Mai Kadra’dan iki çocuğu ve eşiyle kaçan Ashebir Agezo ise hiçbir yardımı önemsemediğini, tek önceliğinin Tigray halkının güvenliği olduğunu ifade etti.

Agezo, “Hükümetin gıda verip vermemesi umrumda değil. Bu benim önceliğim değil. Hükümetin Tigray halkının katledilmesini durdurmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Mai Kadra'dan kaçan birçok kişi, TPLF destekçilerinin Amharaları hedef almasının ardından kasabaya giren Ahmara güçlerinin intikam için masum sivilleri hedef aldığını ileri sürdü.

– Uluslararası baskı artıyor

Hem TPLF hem de Etiyopya ve Eritre ordusunun çatışmalarda işlediği ileri sürülen insanlık suçlarının araştırılması için Etiyopya hükümetine yapılan baskılar artıyor.

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalar sırasında yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerini incelemek için soruşturma başlatma kararı alırken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, çatışmalara ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin, “Başkan Joe Biden, bu konuda derin endişe duyuyor ve konuyla yakından ilgileniyor.” açıklaması yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

AA