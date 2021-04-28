TİKA'dan çok uzaklara yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntılar yaşayan Sudan'ın mülteci yükünü bir parça hafifletmek amacıyla ramazan gıda yardımlarının bir kısmını, Ethar ve WeDCO gibi yardım kuruluşlarının iş birliğiyle Kesele eyaletinde Eritreli mültecilerin kaldığı Haşem Elgirba kampına ulaştırdıklarını belirtti.

Özden, 1000 Eritreli mülteciye 20'şer kiloluk gıda paketlerini teslim ettiklerini dile getirerek, "TİKA olarak geçen sene yine mülteci kamplarına 34 ton gıda yardımı yapmıştık. Bunun dışında 2021 yılında mülteci kamplarında eğitim, sağlık, altyapı gibi alanlarda çeşitli projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı ilan edilmesi kapsamında TİKA, bu yıl 87 ülkede gerçekleştirdiği ramazan ayı sosyal dayanışma projelerini "Erenler Sofrası" adı altında planladı.

Uluslararası kuruluşların verdiği rakamlara göre Sudan, başta Eritre olmak üzere Yemen, Suriye, Çad ve Güney Sudan gibi ülkelerden gelen toplam 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor.

TİKA, Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, içinde hurma, makarna, sıvı yağ, un, pirinç, çay ve şeker gibi temel gıda maddeleri ile maske ve antiseptik bulunan 1000 koli yardım malzemesini Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına teslim etti.

Yardım malzemelerinin bulunduğu kolileri teslim alan Bakanlık, Bişkek'in merkezi Pervomay Kaymakamlığında ihtiyaç sahibi vatandaşların katılımıyla resmi tören ve dağıtım programı düzenledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve TİKA aracılığıyla Kırgızistan'a ramazan boyunca yaklaşık 10 bin koli gıda yardımda bulunacağını bildirdi.

Noyan, Türkiye'den gelen erzakı dost ve kardeş Kırgız halkı ile paylaşmanın kendileri için sevinç vesilesi olduğunu, TİKA'nın yardımlarının dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakan Birinci Yardımcısı Aliza Soltonbekova da TİKA'nın bu yıl ramazanda 1000 koli gıda yardımı yaptığını söyledi.

Soltonbekova, ülkede 100 binden fazla ailenin muhtaç durumunda olduğunu kaydederek, gıda ürünlerine gelen zam nedeniyle muhtaç ailelere verilen yardımın yetersiz kaldığını ifade etti.

Bereketli ramazan döneminde böyle bir yardımın sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Soltonbekova, "Yardımı sağlayan kurumlara teşekkür ediyorum. Allah Müslümanların orucunu ve niyetlerini kabul etsin. Hayırlı ramazanlar." diye konuştu.

Törende, TİKA'nın "Erenler Sofrası" konsepti anlatıldı

Dağıtım alanında, Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz", Ahi Evran'ın "Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı" ve Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözlerinin bulunduğu Türkçe ve Rusça yazılı afişler açıldı.

TİKA'nın bu yılki konsepti nedeniyle afişlerdeki yazıları tek tek anlatan TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, 2021'in, Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini belirti.

Usta, tarihi şahsiyetler olan Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın ölüm yıl dönümünün anısına TİKA'nın "Erenler Sofrası" olarak konsept belirlediğini aktardı.

Türk halkının desteklerini Kırgız halkı ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyetini söyleyen Usta, TİKA olarak, bu yıl dünyanın 87 ülkesinde ramazan boyunca dil, din ve ırk ayırt etmeksizin Türk halkının desteklerini paylaşacaklarını kaydetti.

Ramazanda 3 bin koli gıda dağıtacak olan TİKA, dün Kırgız Kızılayına 1350 koli gıda yardımında bulunmuştu.