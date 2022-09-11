TİKA'dan Kamerun'da bal üreten kooperatife destek

TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 50 üyeye sahip FEMADS kooperatifine kovan, koruyucu kıyafet ve körük gibi arıcılık malzemeleri hibe edildiğini aktardı.

Proje ile bal üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirten Özden, Kamerun’da üreticiler için önemli bir gider kalemi olan ambalajlama için gerekli kaynağın da sağlandığı bilgisini paylaştı.

Özden, Kamerun’da üretimi teşvik eden ve istihdam sağlayan projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ekipmanların teslimi için yapılan törende konuşan Kooperatif Başkanı Pauline Ngono ise hibe edilen ekipman ile üretimlerini artırdıklarını, ayrıca yeni üyeler ile artık daha fazla kadının gelir sahibi olduğunu belirterek TİKA'ya teşekkür etti.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Kamerun’da bulunan TİKA gönüllüleri kooperatif yetkililerinden üretim süreci hakkında bilgi aldı.