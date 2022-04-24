TİKA'dan Kamerun'daki ilkokula destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Maroua şehrinde yer alan Doursoungo İlkokulunda, sınıfları yeniledi, bir adet bilgisayar sınıfı kurulması için de gerekli malzeme desteğini sağladı.

TİKA, 20 sınıflı okulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla okula 300 adet sıra hibe etti. Ayrıca kurulan bilgisayar sınıfı ile öğrencilerin temel bilgisayar eğitimine erişimi için gerekli olanaklar sağlandı.

Bilgisayar sınıfı ve yenilenen sınıflar törenle hizmete sunuldu.

Açılış törenine, Maroua Belediye Başkanı Aliou Wali, yerel liderler ve TİKA yetkilileri katıldı.

TİKA Yaounde Program Koordinatörü Burak Özden, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bu yıl 30. kuruluş yıl dönümü olduğunu, 10 yıldan bu yana Kamerun'da eğitim, sağlık, tarım gibi alanlarda onlarca proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Kamerun'un eğitim alanındaki kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerinin belirtti.

1980 yılında kurulan Doursoungo İlkokulunda, hali hazırda 500'ü kız 1200'den fazla öğrenci öğrenim görüyor.