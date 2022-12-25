TİKA'dan Kamerun'daki sağlık merkezine ekipman desteği

TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, yaptığı açıklamada, proje kapsamında sağlık merkezine kuvöz, binoküler mikroskop, kan sayım cihazı ve test kitlerinden oluşan malzeme ve ekipman desteği sağladıklarını belirtti.

Ekipman teslim törenine Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Ngaoundere Geleneksel Lideri Mohamadou Hayatou Issa ve TİKA yetkilileri katıldı.

Hibe edilen ekipmanla yenidoğan ölümlerinin azaltılması, testlerin hız ve güvenirliği ile hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Adamaoua bölgesinin en büyük şehri olan Ngaoundere’de geleneksel liderin himayesinde faaliyet gösteren Lamido Hayatou Sağlık Merkezi ayda yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyor.